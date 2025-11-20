Soirée Beaujolais nouveau 2025 Anjouin
Soirée Beaujolais nouveau 2025 Anjouin jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais nouveau 2025
Anjouin Indre
Tarif : – –
Date : 2025-11-20 19:30:00
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
L’association Festiv’Anjouin organise la soirée Beaujolais Nouveau 2025 !
Lors de cette soirée une dégustation de Beaujolais est prévue avec les participants. Au menu boudin noir, charcuterie, fromages, gourmandises sucrées. .
Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 49 22 57
English :
The Festiv’Anjouin association is organizing the Beaujolais Nouveau 2025 evening!
German :
Der Verein Festiv’Anjouin organisiert den Abend Beaujolais Nouveau 2025!
Italiano :
L’associazione Festiv’Anjouin organizza la serata Beaujolais Nouveau 2025!
Espanol :
La asociación Festiv’Anjouin organiza la velada Beaujolais Nouveau 2025
