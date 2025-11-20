Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais nouveau 2025 Anjouin

Soirée Beaujolais nouveau 2025

Soirée Beaujolais nouveau 2025 Anjouin jeudi 20 novembre 2025.

Soirée Beaujolais nouveau 2025

Anjouin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20

Date(s) :
2025-11-20

L’association Festiv’Anjouin organise la soirée Beaujolais Nouveau 2025 !
Lors de cette soirée une dégustation de Beaujolais est prévue avec les participants. Au menu boudin noir, charcuterie, fromages, gourmandises sucrées.   .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 49 22 57 

English :

The Festiv’Anjouin association is organizing the Beaujolais Nouveau 2025 evening!

German :

Der Verein Festiv’Anjouin organisiert den Abend Beaujolais Nouveau 2025!

Italiano :

L’associazione Festiv’Anjouin organizza la serata Beaujolais Nouveau 2025!

Espanol :

La asociación Festiv’Anjouin organiza la velada Beaujolais Nouveau 2025

L’événement Soirée Beaujolais nouveau 2025 Anjouin a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Chabris Pays de Bazelle