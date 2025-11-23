Soirée Beaujolais Nouveau à Aisey-et-Richecourt Aisey-et-Richecourt

Soirée Beaujolais Nouveau à Aisey-et-Richecourt

Salle des fêtes d'Aisey Aisey-et-Richecourt Haute-Saône

2025-11-23 19:30:00

2025-11-23

L’amicale d’Aisey et Richecourt organise une soirée de dégustation de Beaujolais Nouveau avec échine de porc et pommes de terres, salade, fromage, tarte aux pommes et café.

Inscription obligatoire par téléphone avant le 14/11/2025 (prise de contact après 19h uniquement) .

Salle des fêtes d’Aisey Aisey-et-Richecourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 44 35 47

