Soirée Beaujolais Nouveau à Chazemais Salle polyvalente Chazemais

Soirée Beaujolais Nouveau à Chazemais

Salle polyvalente 20 route de la Chapelaude Chazemais Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Rejoignez Le Grillon pour célébrer le Beaujolais Nouveau ! Une soirée conviviale pour découvrir et déguster le cru de l’année dans une ambiance chaleureuse.



Venez nombreux partager ce moment festif autour du Beaujolais ! ✨

Salle polyvalente 20 route de la Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Join Le Grillon in celebrating Beaujolais Nouveau! A convivial evening to discover and taste the vintage of the year in a warm atmosphere.



Come and share this festive Beaujolais moment with us!

German :

Schließen Sie sich Le Grillon an, um den Beaujolais Nouveau zu feiern! Ein geselliger Abend, um den Jahrgang des Jahres in einer herzlichen Atmosphäre zu entdecken und zu verkosten.



Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen festlichen Moment rund um den Beaujolais! ?

Italiano :

Unitevi a Le Grillon per celebrare il Beaujolais Nouveau! Una serata conviviale per scoprire e degustare l’annata dell’anno in una calda atmosfera.



Venite tutti a condividere questo momento di festa intorno al Beaujolais!

Espanol :

Únase a Le Grillon para celebrar el Beaujolais Nouveau Una velada de convivencia para descubrir y degustar la cosecha del año en un ambiente cálido.



Vengan todos a compartir este momento festivo en torno al Beaujolais

