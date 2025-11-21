Soirée Beaujolais Nouveau à Levet

1945 Place du 8 Mai Levet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Profitez d’une dégustation du beaujolais nouveau autour d’assiette de charcuterie fromage à partager. Inscription jusqu’au 13 novembre.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

1945 Place du 8 Mai Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 35 46 67 30

English :

Enjoy a tasting of Beaujolais Nouveau with a plate of charcuterie and cheese to share. Registration until November 13.

German :

Genießen Sie eine Verkostung des neuen Beaujolais rund um einen Teller mit Wurst und Käse zum Teilen. Anmeldung bis zum 13. November.

Italiano :

Degustazione di Beaujolais Nouveau con un piatto di salumi e formaggi da condividere. Iscrizioni fino al 13 novembre.

Espanol :

Disfrute de una degustación de Beaujolais Nouveau con un plato de charcutería y queso para compartir. Inscripciones hasta el 13 de noviembre.

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau à Levet Levet a été mis à jour le 2025-10-25 par OT LIGNIERES