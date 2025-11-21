Soirée Beaujolais Nouveau à Levet Levet
Soirée Beaujolais Nouveau à Levet Levet vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau à Levet
1945 Place du 8 Mai Levet Cher
Début : Vendredi 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Profitez d’une dégustation du beaujolais nouveau autour d’assiette de charcuterie fromage à partager. Inscription jusqu’au 13 novembre.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
1945 Place du 8 Mai Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 35 46 67 30
English :
Enjoy a tasting of Beaujolais Nouveau with a plate of charcuterie and cheese to share. Registration until November 13.
German :
Genießen Sie eine Verkostung des neuen Beaujolais rund um einen Teller mit Wurst und Käse zum Teilen. Anmeldung bis zum 13. November.
Italiano :
Degustazione di Beaujolais Nouveau con un piatto di salumi e formaggi da condividere. Iscrizioni fino al 13 novembre.
Espanol :
Disfrute de una degustación de Beaujolais Nouveau con un plato de charcutería y queso para compartir. Inscripciones hasta el 13 de noviembre.
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau à Levet Levet a été mis à jour le 2025-10-25 par OT LIGNIERES