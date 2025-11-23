Soirée Beaujolais Nouveau à Paulin Paulin

Soirée Beaujolais Nouveau à Paulin

Salle des Fêtes Paulin Dordogne

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Paulin pour la soirée Beaujolais Nouveau avec dégustation de vins et buffet campagnard, animée par l’Association Paulin 2,3, soleil ! Ambiance conviviale assurée !

Réservation conseillée au 06 89 61 03 20.

Plateau charcuterie fromage 8€ par personne

Bouteille de Beaujolais 8€

Verre de Beaujolais 2€

Salle des Fêtes Paulin 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 61 03 20

English : Soirée Beaujolais Nouveau à Paulin

Join us at the Salle des Fêtes de Paulin for the Beaujolais Nouveau evening with wine tasting and country-style buffet, hosted by the Association Paulin 2,3, soleil! A friendly atmosphere guaranteed!

Reservations recommended on 06 89 61 03 20.

German : Soirée Beaujolais Nouveau à Paulin

Wir treffen uns in der Festhalle von Paulin zum Beaujolais Nouveau -Abend mit Weinprobe und Bauernbuffet, der von der Association Paulin 2,3, soleil organisiert wird! Gesellige Atmosphäre garantiert!

Reservierung unter 06 89 61 03 20 empfohlen.

Italiano :

Unitevi a noi alla Salle des Fêtes di Paulin per la serata Beaujolais Nouveau con degustazione di vini e buffet rustico, organizzata dall’associazione Paulin 2,3, soleil! Un’atmosfera amichevole garantita!

Si consiglia di prenotare al numero 06 89 61 03 20.

Espanol : Soirée Beaujolais Nouveau à Paulin

Únase a nosotros en la Sala de Fiestas de Paulin para la velada Beaujolais Nouveau con degustación de vinos y bufé campestre, organizada por la asociación Paulin 2,3, soleil Ambiente agradable garantizado

Se recomienda reservar en el 06 89 61 03 20.

