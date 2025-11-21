Soirée Beaujolais Nouveau à Petit-Mesnil Petit-Mesnil

Soirée Beaujolais Nouveau à Petit-Mesnil

Le Beaujolais nouveau est arrivé ! L’ACL Petit-Mesnil organise une soirée pour le déguster en toute convivialité.

Savourez ce Beaujolais autour d’un repas festif comprenant charcuterie, fromage, dessert, café et bien sûr, un verre de Beaujolais nouveau !

Attention, les places sont limitées il est nécessaire de vous inscrire auprès des organisateurs avant le 18 novembre.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. 20 .

Salle des fêtes Petit-Mesnil 10500 Aube Grand Est +33 6 28 29 29 04 aclpetitmesnil@gmail.com

