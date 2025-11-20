Soirée Beaujolais Nouveau à Solstice Beaune Solstice Bar & Cave Beaune
Solstice Bar & Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 22:00:00
2025-11-20
Le vigneron Clément Dumont, qui vinifie ses cuvées dans la cuverie de Solstice Beaune, vous invite à célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau lors d’une soirée festive et gourmande.
Au programme mets et vins à volonté, une ambiance conviviale et un concert jazz du groupe Les Manches à Cordes.
Un rendez-vous chaleureux au cœur de Beaune pour partager la passion du vin, la musique et la joie du Beaujolais Nouveau !
Réservation conseillée, 20 € par personne. .
Solstice Bar & Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 67 33 29 cave@solstice-beaune.com
