Soirée Beaujolais Nouveau à Solstice Beaune Solstice Bar & Cave Beaune

Solstice Bar & Cave 29 Boulevard Clemenceau Beaune

2025-11-20 18:00:00

2025-11-20 22:00:00

2025-11-20

Le vigneron Clément Dumont, qui vinifie ses cuvées dans la cuverie de Solstice Beaune, vous invite à célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau lors d’une soirée festive et gourmande.

Au programme mets et vins à volonté, une ambiance conviviale et un concert jazz du groupe Les Manches à Cordes.

Un rendez-vous chaleureux au cœur de Beaune pour partager la passion du vin, la musique et la joie du Beaujolais Nouveau !

Réservation conseillée, 20 € par personne. .

