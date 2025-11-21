Soirée Beaujolais Nouveau à Unienville Unienville

Soirée Beaujolais Nouveau à Unienville

Les Papous d’Unienville vous proposent de fête le Beaujolais Nouveau !

La soirée commence dès 19h45 à l’église Saint-Symphorien, où vous pourrez entendre résonner les fanfares des Trompes du Grand Cernay.

Ensuite, rendez-vous à la salle polyvalente (Espace des Charmes) pour passer au repas au programme apéritif, plateau de charcuteries, salade, fromages, dessert et bien sûr Beaujolais Nouveau !

Attention, la soirée est sur inscription au plus tard le 15 novembre auprès de Monsieur CHATELAIN.

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. 25 .

Rue des Charmes Unienville 10140 Aube Grand Est +33 6 84 82 33 64

