Soirée Beaujolais Nouveau à Unienville Unienville

Soirée Beaujolais Nouveau à Unienville
Rue des Charmes Unienville Aube
2025-11-21 19:45:00
2025-11-21
Les Papous d’Unienville vous proposent de fête le Beaujolais Nouveau !
La soirée commence dès 19h45 à l’église Saint-Symphorien, où vous pourrez entendre résonner les fanfares des Trompes du Grand Cernay.
Ensuite, rendez-vous à la salle polyvalente (Espace des Charmes) pour passer au repas au programme apéritif, plateau de charcuteries, salade, fromages, dessert et bien sûr Beaujolais Nouveau !
Attention, la soirée est sur inscription au plus tard le 15 novembre auprès de Monsieur CHATELAIN.
*Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
+33 6 84 82 33 64
