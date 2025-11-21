Soirée Beaujolais nouveau à Vernègues Place De la Mairie Vernègues

Soirée Beaujolais nouveau à Vernègues

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 19h. Place De la Mairie Café Communal de Vernègues Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Rejoignez-nous au Café Communal pour une soirée conviviale et festive autour du Beaujolais Nouveau !

Le Café communal vous propose une soirée conviviale pour l’arrivée du Beaujolais* nouveau animation musicale, vente de vin* au verre ou à la bouteille, assiettes de charcuteries et fromages.





*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Place De la Mairie Café Communal de Vernègues Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 86 25 20

English :

Join us to celebrate the new vintage of Beaujolais in a warm and festive atmosphere !

German :

Besuchen Sie uns im Café Communal für einen geselligen und festlichen Abend rund um den Beaujolais Nouveau!

Italiano :

Unitevi a noi al Café Communal per una serata amichevole e festosa a base di Beaujolais Nouveau!

Espanol :

Únase a nosotros en el Café Communal para disfrutar de una agradable y festiva velada de Beaujolais Nouveau

L’événement Soirée Beaujolais nouveau à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes