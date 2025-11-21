Soirée Beaujolais nouveau à Vernègues Place De la Mairie Vernègues
Soirée Beaujolais nouveau à Vernègues Place De la Mairie Vernègues vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais nouveau à Vernègues
Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 19h. Place De la Mairie Café Communal de Vernègues Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Rejoignez-nous au Café Communal pour une soirée conviviale et festive autour du Beaujolais Nouveau !
Le Café communal vous propose une soirée conviviale pour l’arrivée du Beaujolais* nouveau animation musicale, vente de vin* au verre ou à la bouteille, assiettes de charcuteries et fromages.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Place De la Mairie Café Communal de Vernègues Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 86 25 20
English :
Join us to celebrate the new vintage of Beaujolais in a warm and festive atmosphere !
German :
Besuchen Sie uns im Café Communal für einen geselligen und festlichen Abend rund um den Beaujolais Nouveau!
Italiano :
Unitevi a noi al Café Communal per una serata amichevole e festosa a base di Beaujolais Nouveau!
Espanol :
Únase a nosotros en el Café Communal para disfrutar de una agradable y festiva velada de Beaujolais Nouveau
L’événement Soirée Beaujolais nouveau à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes