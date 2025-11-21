Soirée Beaujolais Nouveau salle des fêtes Andryes
Soirée Beaujolais Nouveau salle des fêtes Andryes vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
salle des fêtes Chemin du Moulin Andryes Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Animation karaoké avec Dj’Sympho Anim. Au menu: assiette de charcuteries/bourguignon pommes grenailles/fromage/framboisier/café
Menu pour enfant: burger frites/ glace. .
salle des fêtes Chemin du Moulin Andryes 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 26 74 14 maireandryes@wanadoo.fr
English : Soirée Beaujolais Nouveau
German : Soirée Beaujolais Nouveau
