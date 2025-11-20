soirée Beaujolais Nouveau

Argenvières Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

MENU UNIQUE: 15€

Ardoise mixte comprenant:

Charcuteries assorties et divers fromages

Assiette de desserts

Pain et beurre

Un verre de Beaujolais nouveau

VENTE AU VERRE 1,50€

BOUTEILLE: 8€ 15 .

Argenvières 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 00 06 08 les3a.argenvieres@gmail.com

