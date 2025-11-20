Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

soirée Beaujolais Nouveau Argenvières

soirée Beaujolais Nouveau Argenvières jeudi 20 novembre 2025.

Argenvières Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-20 19:00:00
2025-11-20

MENU UNIQUE: 15€
Ardoise mixte comprenant:
Charcuteries assorties et divers fromages
Assiette de desserts
Pain et beurre
Un verre de Beaujolais nouveau

VENTE AU VERRE 1,50€
BOUTEILLE: 8€ 15  .

Argenvières 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 00 06 08  les3a.argenvieres@gmail.com

