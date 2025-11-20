soirée Beaujolais Nouveau Argenvières
soirée Beaujolais Nouveau Argenvières jeudi 20 novembre 2025.
soirée Beaujolais Nouveau
Argenvières Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
MENU UNIQUE: 15€
Ardoise mixte comprenant:
Charcuteries assorties et divers fromages
Assiette de desserts
Pain et beurre
Un verre de Beaujolais nouveau
VENTE AU VERRE 1,50€
BOUTEILLE: 8€ 15 .
Argenvières 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 00 06 08 les3a.argenvieres@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement soirée Beaujolais Nouveau Argenvières a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Loire en Berry