Soirée Beaujolais Nouveau au Café parisien CAFE PARISIEN DE SAULIEU Saulieu

Soirée Beaujolais Nouveau au Café parisien

CAFE PARISIEN DE SAULIEU 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 23:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Soirée festive au Café Parisien pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau jeudi 20 novembre à partir de 19h, ambiance musicale musette avec le groupe Vagabondanse, dégustation, planches à partager ou repas possible à la carte. .

