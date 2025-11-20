Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau au Café parisien CAFE PARISIEN DE SAULIEU Saulieu

CAFE PARISIEN DE SAULIEU 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 23:00:00

2025-11-20

Soirée festive au Café Parisien pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau jeudi 20 novembre à partir de 19h, ambiance musicale musette avec le groupe Vagabondanse, dégustation, planches à partager ou repas possible à la carte.   .

