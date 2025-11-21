Soirée Beaujolais Nouveau au château de Montigny Cloyes-les-Trois-Rivières
Soirée Beaujolais Nouveau au château de Montigny Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau au château de Montigny
Orangerie du château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Fêtez l’arrivée du Beaujolais Nouveau en musique avec le Comité des Fêtes de Montigny-le-Gannelon à l’orangerie du château. Boissons gratuites et repas partagé.
Orangerie du château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 06 95 23
English :
Celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau with music from the Comité des Fêtes de Montigny-le-Gannelon at the château orangery. Free drinks and a shared meal.
German :
Feiern Sie die Ankunft des Beaujolais Nouveau bei Musik mit dem Festkomitee von Montigny-le-Gannelon in der Orangerie des Schlosses. Kostenlose Getränke und gemeinsames Essen.
Italiano :
Festeggiate l’arrivo del Beaujolais Nouveau con la musica del Comité des Fêtes di Montigny-le-Gannelon nell’aranciera del castello. Bevande gratuite e pasto in comune.
Espanol :
Celebre la llegada del Beaujolais Nouveau con la música del Comité des Fêtes de Montigny-le-Gannelon en el invernadero del castillo. Bebidas gratuitas y comida compartida.
