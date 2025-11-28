Soirée Beaujolais Nouveau au Domaine la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire

Soirée Beaujolais Nouveau au Domaine la Planche de Mélussac

lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le Domaine de la Planche de Mélussac vous propose une soirée Beaujolais Nouveau. Dégustation animée par Nicolas Rebut.

Sur réservation obligatoirement. Ardoise de charcuterie maison 2, 4 personnes ou + à partager ! Choix des boissons sur place.

lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03 contact@laplanchedemelussac.com

English :

Domaine de la Planche de Mélussac invites you to an evening of Beaujolais Nouveau. Tasting hosted by Nicolas Rebut.

Reservations required. Home-made charcuterie slate: 2, 4 or more people to share! Choice of drinks on site.

German :

Die Domaine de la Planche de Mélussac lädt Sie zu einem Beaujolais Nouveau-Abend ein. Die Verkostung wird von Nicolas Rebut moderiert.

Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Schieferplatte mit hausgemachten Wurstwaren: 2, 4 oder mehr Personen zum Teilen! Getränkeauswahl vor Ort.

Italiano :

Il Domaine de la Planche de Mélussac ospita una serata dedicata al Beaujolais Nouveau. Degustazione a cura di Nicolas Rebut.

È necessario prenotare in anticipo. Tagliere di salumi fatti in casa: 2, 4 o più persone da condividere! Bevande a scelta sul posto.

Espanol :

El Domaine de la Planche de Mélussac organiza una velada de Beaujolais Nouveau. Degustación a cargo de Nicolas Rebut.

Reserva previa. Pizarra de embutidos caseros: ¡para compartir entre 2, 4 o más personas! Bebidas a elegir in situ.

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau au Domaine la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay