Soirée Beaujolais Nouveau au Domaine la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire
Soirée Beaujolais Nouveau au Domaine la Planche de Mélussac lieu-dit la Planche Cussac-sur-Loire vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau au Domaine la Planche de Mélussac
lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Le Domaine de la Planche de Mélussac vous propose une soirée Beaujolais Nouveau. Dégustation animée par Nicolas Rebut.
Sur réservation obligatoirement. Ardoise de charcuterie maison 2, 4 personnes ou + à partager ! Choix des boissons sur place.
.
lieu-dit la Planche Domaine de la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 45 03 contact@laplanchedemelussac.com
English :
Domaine de la Planche de Mélussac invites you to an evening of Beaujolais Nouveau. Tasting hosted by Nicolas Rebut.
Reservations required. Home-made charcuterie slate: 2, 4 or more people to share! Choice of drinks on site.
German :
Die Domaine de la Planche de Mélussac lädt Sie zu einem Beaujolais Nouveau-Abend ein. Die Verkostung wird von Nicolas Rebut moderiert.
Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Schieferplatte mit hausgemachten Wurstwaren: 2, 4 oder mehr Personen zum Teilen! Getränkeauswahl vor Ort.
Italiano :
Il Domaine de la Planche de Mélussac ospita una serata dedicata al Beaujolais Nouveau. Degustazione a cura di Nicolas Rebut.
È necessario prenotare in anticipo. Tagliere di salumi fatti in casa: 2, 4 o più persone da condividere! Bevande a scelta sul posto.
Espanol :
El Domaine de la Planche de Mélussac organiza una velada de Beaujolais Nouveau. Degustación a cargo de Nicolas Rebut.
Reserva previa. Pizarra de embutidos caseros: ¡para compartir entre 2, 4 o más personas! Bebidas a elegir in situ.
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau au Domaine la Planche de Mélussac Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay