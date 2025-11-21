Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU AU FRAM BAR Saint-Fraimbault-de-Prières

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU AU FRAM BAR Saint-Fraimbault-de-Prières vendredi 21 novembre 2025.

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU AU FRAM BAR

Place de la Mairie Saint-Fraimbault-de-Prières Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Soirée pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau !
Ambiance musicale garantie au son de l’accordeon et de la clarinette pour accueillir l’arrivée du Beaujolais. Pour accompagner le vin, le Fram’Bar vous propose une assiette de charcuterie/fromage/fruits à 10 € par adulte, 5 € par enfant.
Résa avant le 16 novembre au 06 61 66 41 55 ou 07 86 10 37 86   .

Place de la Mairie Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 66 41 55 

English :

An evening to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau!

German :

Abend, um die Ankunft des Beaujolais Nouveau zu feiern!

Italiano :

Una serata per celebrare l’arrivo del Beaujolais Nouveau!

Espanol :

Una velada para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau

L’événement SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU AU FRAM BAR Saint-Fraimbault-de-Prières a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Mayenne Co