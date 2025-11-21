SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU AU FRAM BAR Saint-Fraimbault-de-Prières
SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU AU FRAM BAR Saint-Fraimbault-de-Prières vendredi 21 novembre 2025.
SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU AU FRAM BAR
Place de la Mairie Saint-Fraimbault-de-Prières Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Soirée pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau !
Ambiance musicale garantie au son de l’accordeon et de la clarinette pour accueillir l’arrivée du Beaujolais. Pour accompagner le vin, le Fram’Bar vous propose une assiette de charcuterie/fromage/fruits à 10 € par adulte, 5 € par enfant.
Résa avant le 16 novembre au 06 61 66 41 55 ou 07 86 10 37 86 .
Place de la Mairie Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 66 41 55
English :
An evening to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau!
German :
Abend, um die Ankunft des Beaujolais Nouveau zu feiern!
Italiano :
Una serata per celebrare l’arrivo del Beaujolais Nouveau!
Espanol :
Una velada para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau
L’événement SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU AU FRAM BAR Saint-Fraimbault-de-Prières a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Mayenne Co