Soirée Beaujolais Nouveau avec concert d’Alcie Bella et Jack Ellis Carolles jeudi 20 novembre 2025.
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 20:30:00
2025-11-20
A l’occasion du beaujolais nouveau, l’Almarita propose un concert d’Alcie Bella et Jack Ellis, talentueux et pétillant duo pop folk anglais qui interprète des reprises et des compositions personelles en anglais et en français.
Libre participation .
33A Rue de la Poste Carolles 50740 Manche Normandie +33 9 85 10 55 13 almarita.carolles@gmail.com
