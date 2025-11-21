Soirée Beaujolais nouveau avec l’orchestre La Belle Époque Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Soirée Beaujolais nouveau avec l’orchestre La Belle Époque

Espace Nelson Mandela Avenue de la Liberté, 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette soirée festive à l’espace Nelson Mandela pour déguster le Beaujolais nouveau animée par l’orchestre La Belle Époque.

Sur inscription auprès du comité des fêtes. .

English : Soirée Beaujolais nouveau avec l’orchestre La Belle Époque

The Comité des fêtes de Dives-sur-Mer invites you to a festive evening of Beaujolais Nouveau at the Espace Nelson Mandela, with live music by La Belle Époque.

German :

Das Festkomitee von Dives-sur-Mer lädt Sie zu diesem festlichen Abend im Espace Nelson Mandela ein, um den neuen Beaujolais zu probieren, der von dem Orchester La Belle Époque begleitet wird.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Dives-sur-Mer organizza una serata di festa all’Espace Nelson Mandela per celebrare il Beaujolais Nouveau, con musica dal vivo di La Belle Époque.

Espanol :

La comisión de fiestas de Dives-sur-Mer organiza una velada festiva en el Espace Nelson Mandela para celebrar el Beaujolais Nouveau, con música en directo de La Belle Époque.

