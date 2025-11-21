Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes Barro
Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes Barro vendredi 21 novembre 2025.
Salle des fêtes Rue de l’If Barro Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-11-21 20:00:00
Salle des fêtes Rue de l'If Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine
