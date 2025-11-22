Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Beine samedi 22 novembre 2025.

Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Place de la Mairie Beine Yonne

Début : 2025-11-22
Venez déguster le beaujolais nouveau lors de cette soirée ! Dégustation et restauration sur place.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*   .

