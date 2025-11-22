Soirée Beaujolais Nouveau Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Beine

Soirée Beaujolais Nouveau

Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Place de la Mairie Beine Yonne

Venez déguster le beaujolais nouveau lors de cette soirée ! Dégustation et restauration sur place.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* .

Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Place de la Mairie Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 57 83 73

