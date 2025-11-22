Soirée Beaujolais Nouveau Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Beine
Soirée Beaujolais Nouveau Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Beine samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Place de la Mairie Beine Yonne
Venez déguster le beaujolais nouveau lors de cette soirée ! Dégustation et restauration sur place.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* .
Salle du Foyer (ancienne salle des fêtes) Place de la Mairie Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
