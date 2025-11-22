Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais nouveau

Blondefontaine Haute-Saône

Au menu: assiette composé (charcuterie, salade, fromage), 1 verre de Beaujolais, dessert, café.
Tarif unique 10€, bouteille de Beaujolais 10€
Réservation avant le 9 novembre.
Organisée par le comité des fêtes de Blondefontaine   .

Blondefontaine 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 80 03 

