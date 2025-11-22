Soirée Beaujolais nouveau

Blondefontaine Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Au menu: assiette composé (charcuterie, salade, fromage), 1 verre de Beaujolais, dessert, café.

Tarif unique 10€, bouteille de Beaujolais 10€

Réservation avant le 9 novembre.

Organisée par le comité des fêtes de Blondefontaine .

Blondefontaine 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 80 03

English : Soirée Beaujolais nouveau

German : Soirée Beaujolais nouveau

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais nouveau Blondefontaine a été mis à jour le 2025-09-20 par JUSSEY TOURISME