Soirée beaujolais nouveau Bosmoreau-les-Mines jeudi 20 novembre 2025.
Salle des Fêtes Bosmoreau-les-Mines Creuse
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Le Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organise une soirée Beaujolais Nouveau
Dégustation de beaujolais avec un buffet de charcuteries et de fromages à volontée
A partir de 19h, réservation jusqu’au 15 Novembre .
Salle des Fêtes Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61
