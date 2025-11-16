Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau Brou

Soirée Beaujolais Nouveau Brou dimanche 16 novembre 2025.

Salle Valladier Brou Eure-et-Loir

Début : 2025-11-16 20:00:00
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Soirée organisée par Brou Dynamik.
menu à 10 € comprenant charcuterie, fromage, fruits, 1 verre de Beaujolais.   .

Salle Valladier Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 31 11 15 69 

English :

Evening organized by Brou Dynamik.

German :

Von Brou Dynamik organisierter Abend.

Italiano :

Serata organizzata da Brou Dynamik.

Espanol :

Velada organizada por Brou Dynamik.

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Brou a été mis à jour le 2025-11-01 par OT GRAND CHATEAUDUN