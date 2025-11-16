Soirée Beaujolais Nouveau Brou
Soirée Beaujolais Nouveau Brou dimanche 16 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Salle Valladier Brou Eure-et-Loir
Début : 2025-11-16 20:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Soirée organisée par Brou Dynamik.
menu à 10 € comprenant charcuterie, fromage, fruits, 1 verre de Beaujolais. .
Salle Valladier Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 31 11 15 69
English :
Evening organized by Brou Dynamik.
German :
Von Brou Dynamik organisierter Abend.
Italiano :
Serata organizzata da Brou Dynamik.
Espanol :
Velada organizada por Brou Dynamik.
