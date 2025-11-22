Soirée Beaujolais Nouveau

Broussey-Raulecourt Meuse

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’Association Animation Broussey Raulecourt organise une soirée Beaujolais le 22 novembre 2025

Menu

– Apéritif et son verre offert

– Cochonnaille accompagné de son camembert rôti et de ses pommes de terres

– Farandole de dessert

– Café

20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants (boissons non comprise)Tout public

20 .

Broussey-Raulecourt 55200 Meuse Grand Est +33 6 99 26 58 66

English :

Association Animation Broussey Raulecourt organizes a Beaujolais evening on November 22, 2025

Menu

– Aperitif and complimentary glass

– Cochonnaille with roast camembert and potatoes

– Farandole of desserts

– Coffee

20? for adults and 10? for children (drinks not included)

German :

Die Association Animation Broussey Raulecourt organisiert am 22. November 2025 einen Beaujolais-Abend

Menü:

– Aperitif und sein Glas angeboten

– Cochonnaille begleitet von gebratenem Camembert und Kartoffeln

– Farandole von Dessert

– Kaffee

20? für Erwachsene und 10? für Kinder (Getränke nicht inbegriffen)

Italiano :

L’Associazione Animazione Broussey Raulecourt organizza una serata sul Beaujolais il 22 novembre 2025

Menu

– Aperitivo e bicchiere in omaggio

– Cochonnaille con camembert arrosto e patate

– Farandola di dolci

– Caffè

20? per gli adulti e 10? per i bambini (bevande escluse)

Espanol :

La Asociación Animación Broussey Raulecourt organiza una velada Beaujolais el 22 de noviembre de 2025

Menú

– Aperitivo y copa de cortesía

– Cochonnaille con camembert asado y patatas

– Farandole de postres

– Café

20? para adultos y 10? para niños (bebidas no incluidas)

