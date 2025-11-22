Soirée Beaujolais Nouveau Broussey-Raulecourt
Soirée Beaujolais Nouveau Broussey-Raulecourt samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Broussey-Raulecourt Meuse
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’Association Animation Broussey Raulecourt organise une soirée Beaujolais le 22 novembre 2025
Menu
– Apéritif et son verre offert
– Cochonnaille accompagné de son camembert rôti et de ses pommes de terres
– Farandole de dessert
– Café
20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants (boissons non comprise)Tout public
20 .
Broussey-Raulecourt 55200 Meuse Grand Est +33 6 99 26 58 66
English :
Association Animation Broussey Raulecourt organizes a Beaujolais evening on November 22, 2025
Menu
– Aperitif and complimentary glass
– Cochonnaille with roast camembert and potatoes
– Farandole of desserts
– Coffee
20? for adults and 10? for children (drinks not included)
German :
Die Association Animation Broussey Raulecourt organisiert am 22. November 2025 einen Beaujolais-Abend
Menü:
– Aperitif und sein Glas angeboten
– Cochonnaille begleitet von gebratenem Camembert und Kartoffeln
– Farandole von Dessert
– Kaffee
20? für Erwachsene und 10? für Kinder (Getränke nicht inbegriffen)
Italiano :
L’Associazione Animazione Broussey Raulecourt organizza una serata sul Beaujolais il 22 novembre 2025
Menu
– Aperitivo e bicchiere in omaggio
– Cochonnaille con camembert arrosto e patate
– Farandola di dolci
– Caffè
20? per gli adulti e 10? per i bambini (bevande escluse)
Espanol :
La Asociación Animación Broussey Raulecourt organiza una velada Beaujolais el 22 de noviembre de 2025
Menú
– Aperitivo y copa de cortesía
– Cochonnaille con camembert asado y patatas
– Farandole de postres
– Café
20? para adultos y 10? para niños (bebidas no incluidas)
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Broussey-Raulecourt a été mis à jour le 2025-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE