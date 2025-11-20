Soirée Beaujolais Nouveau Carnac
106 Avenue des Druides Carnac Morbihan
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
À partir de 19h30 Venez savourer le Beaujolais Nouveau dans une ambiance chaleureuse et musicale, animée par le Chill Jazz Trio — swing, groove et élégance au rendez-vous ! Planches & vins à déguster. Ambiance conviviale et festive. Entrée libre, réservation conseillée .
