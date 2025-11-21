Soirée Beaujolais Nouveau Rue des Vendanges Chablis

Soirée Beaujolais Nouveau

Rue des Vendanges Maddam Chablis Yonne

La Brasserie MADDAM s’associe aux Jolies Quilles pour une soirée gourmande et festive autour du Beaujolais Nouveau… et bien plus encore !

Au programme

Beaujolais Nouveau de Jérôme Lacondemine

Beaujolais Blanc, Rouge & Rosé à découvrir

Lancement de notre nouvelle Maddam Garance Blanche de Cassis

Côte de bœuf et frites préparées par Jules Latreyte, boucher à Chablis

Musique et ambiance chaleureuse toute la soirée

On vous accueille dès 18h pour profiter d’un verre, d’un bon plat, et d’un moment convivial façon Maddam. .

Rue des Vendanges Maddam Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 45 25 62

