Soirée Beaujolais Nouveau

1 Rue des Fontaines Chaource Aube

Tarif : – – Eur

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Samedi 22 novembre CHAOURCE Soirée Beaujolais Nouveau. A partir de 19h à l’Auberge Sans Nom.

Animée par Charlotte et Dimitri Menu à 35 €uros boisson non comprise

Entrée Cassolette de pleurotes au Beaujolais Nouveau façon Meurette Plat Coq au vin Beaujolais Nouveau, purée maison Dessert Tartes aux poires maison façon paysanne.

Contact +33 (0)3 25 42 46 74 +33 (0)6 08 52 20 52 35 .

1 Rue des Fontaines Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 42 46 74

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Chaource a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance