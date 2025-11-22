Soirée Beaujolais Nouveau Chaource
Samedi 22 novembre CHAOURCE Soirée Beaujolais Nouveau. A partir de 19h à l’Auberge Sans Nom.
Animée par Charlotte et Dimitri Menu à 35 €uros boisson non comprise
Entrée Cassolette de pleurotes au Beaujolais Nouveau façon Meurette Plat Coq au vin Beaujolais Nouveau, purée maison Dessert Tartes aux poires maison façon paysanne.
Contact +33 (0)3 25 42 46 74 +33 (0)6 08 52 20 52 35 .
1 Rue des Fontaines Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 42 46 74
