Soirée Beaujolais Nouveau

Château-Renard Loiret

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Le restaurant L’Atelier vous propose une soirée Beaujolais, avec animation musicale assurée par François !

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 59 16 00 06

English :

L’Atelier restaurant invites you to a Beaujolais evening, with musical entertainment by François!

German :

Das Restaurant L?Atelier lädt Sie zu einem Beaujolais-Abend mit musikalischer Unterhaltung durch François ein!

Italiano :

Il ristorante L’Atelier organizza una serata dedicata al Beaujolais, con musica dal vivo di François!

Espanol :

El restaurante L’Atelier organiza una velada Beaujolais con música en directo a cargo de François

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Château-Renard a été mis à jour le 2025-11-06 par OT 3CBO