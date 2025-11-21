Soirée Beaujolais Nouveau Château-Renard
Soirée Beaujolais Nouveau
Château-Renard Loiret
Le restaurant L’Atelier vous propose une soirée Beaujolais, avec animation musicale assurée par François !
L’Atelier restaurant invites you to a Beaujolais evening, with musical entertainment by François!
Das Restaurant L?Atelier lädt Sie zu einem Beaujolais-Abend mit musikalischer Unterhaltung durch François ein!
Il ristorante L’Atelier organizza una serata dedicata al Beaujolais, con musica dal vivo di François!
El restaurante L’Atelier organiza una velada Beaujolais con música en directo a cargo de François
