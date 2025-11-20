Soirée Beaujolais nouveau

Châtillon-sur-Loire Loiret

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 00:00:00

2025-11-20

Rendez-vous jeudi 20 novembre à La Cave du Puits à Châtillon-sur-Loire pour célébrer le Beaujolais Nouveau 2025. Dégustation au verre ou à la bouteille, accompagnée d’assiettes mixtes et de croques maison. Une soirée conviviale de 18h à minuit, placée sous le signe du partage.

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire lacavedupuits@gmail.com

English :

Join us on Thursday November 20 at La Cave du Puits in Châtillon-sur-Loire to celebrate Beaujolais Nouveau 2025. Tasting by the glass or bottle, accompanied by mixed plates and homemade croques. A convivial evening of sharing from 6pm to midnight.

German :

Treffen Sie sich am Donnerstag, den 20. November im La Cave du Puits in Châtillon-sur-Loire, um den Beaujolais Nouveau 2025 zu feiern. Verkostung im Glas oder aus der Flasche, dazu gemischte Teller und hausgemachte Croques. Ein geselliger Abend von 18 Uhr bis Mitternacht, der ganz im Zeichen des Teilens steht.

Italiano :

Unitevi a noi giovedì 20 novembre presso La Cave du Puits a Châtillon-sur-Loire per celebrare il Beaujolais Nouveau 2025. Degustazione al bicchiere o in bottiglia, accompagnata da piatti misti e croques fatti in casa. Una serata conviviale di condivisione dalle 18.00 alle 24.00.

Espanol :

Únase a nosotros el jueves 20 de noviembre en La Cave du Puits de Châtillon-sur-Loire para celebrar el Beaujolais Nouveau 2025. Degustación por copa o botella, acompañada de platos combinados y croques caseros. Una agradable velada para compartir de 18:00 a 24:00.

