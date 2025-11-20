Soirée beaujolais nouveau

Le plaisir des sens Chemilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:15:00

fin : 2025-11-20 00:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Soirée beaujolais nouveau au restaurant le plaisir des sens.

.

Le plaisir des sens Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 82 31

English :

Beaujolais Nouveau evening at the restaurant Le plaisir des sens.

German :

Beaujolais Nouveau-Abend im Restaurant le plaisir des sens.

Italiano :

Serata Beaujolais Nouveau al ristorante Le plaisir des sens.

Espanol :

Velada Beaujolais Nouveau en el restaurante Le plaisir des sens.

L’événement Soirée beaujolais nouveau Chemilly a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région