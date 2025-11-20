Soirée beaujolais nouveau Vercelli et Milésimes Clairvaux-les-Lacs
Vercelli et Milésimes 36 Grande Rue Clairvaux-les-Lacs Jura
Début : 2025-11-20 17:00:00
2025-11-20
Soirée beaujolais nouveau le 20 novembre à 17h au bar de Vercelli et Milésimes.
Un saucisson et une bouteille de beaujolais à 18€. .
Vercelli et Milésimes 36 Grande Rue Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 06 78 12
