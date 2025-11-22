Soirée beaujolais nouveau Salle des fêtes, voie romaine Clux-Villeneuve
Soirée beaujolais nouveau Salle des fêtes, voie romaine Clux-Villeneuve samedi 22 novembre 2025.
Soirée beaujolais nouveau
Salle des fêtes, voie romaine 23 Voie Romaine Clux-Villeneuve Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 23:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Soirée Beaujolais Nouveau samedi 22 novembre à la salle des fêtes de Clux-Villeneuve à 19h
Repas 25€, 1 verre de beaujolais, oeufs meurette, filet mignon à l’époisse gratin dauphinois, fromage, tiramisu poire caramel beurre salé
Menu enfant 10€ -de16ans, saucisses, gratin, crêpes
Réservation et règlement avant le 16 novembre au 0666234549 .
Salle des fêtes, voie romaine 23 Voie Romaine Clux-Villeneuve 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 23 45 49 labienvenue71@gmail.com
English : Soirée beaujolais nouveau
German : Soirée beaujolais nouveau
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée beaujolais nouveau Clux-Villeneuve a été mis à jour le 2025-10-23 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III