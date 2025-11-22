Soirée beaujolais nouveau Salle des fêtes, voie romaine Clux-Villeneuve

Soirée beaujolais nouveau

Salle des fêtes, voie romaine 23 Voie Romaine Clux-Villeneuve Saône-et-Loire

Soirée Beaujolais Nouveau samedi 22 novembre à la salle des fêtes de Clux-Villeneuve à 19h

Repas 25€, 1 verre de beaujolais, oeufs meurette, filet mignon à l’époisse gratin dauphinois, fromage, tiramisu poire caramel beurre salé

Menu enfant 10€ -de16ans, saucisses, gratin, crêpes

Réservation et règlement avant le 16 novembre au 0666234549 .

Salle des fêtes, voie romaine 23 Voie Romaine Clux-Villeneuve 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 23 45 49 labienvenue71@gmail.com

