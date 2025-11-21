Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée beaujolais nouveau + Concert de Folk argentin Clohars-Carnoët

Soirée beaujolais nouveau + Concert de Folk argentin Clohars-Carnoët vendredi 21 novembre 2025.

Soirée beaujolais nouveau + Concert de Folk argentin

La Guinguette de Croas An Ter Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Formule spéciale vin et planche apéritive. Et concert de Barbara Luna nous fera voyager au son du folk argentin.   .

La Guinguette de Croas An Ter Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 37 32 94 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée beaujolais nouveau + Concert de Folk argentin Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-11-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS