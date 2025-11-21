Soirée beaujolais nouveau + Concert de Folk argentin Clohars-Carnoët
Soirée beaujolais nouveau + Concert de Folk argentin Clohars-Carnoët vendredi 21 novembre 2025.
Soirée beaujolais nouveau + Concert de Folk argentin
La Guinguette de Croas An Ter Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Formule spéciale vin et planche apéritive. Et concert de Barbara Luna nous fera voyager au son du folk argentin. .
La Guinguette de Croas An Ter Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 37 32 94
