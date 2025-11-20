Soirée Beaujolais Nouveau concert Music’All Quartier Gourmand Toul

Soirée Beaujolais Nouveau concert Music’All

Quartier Gourmand Place du Couarail Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Le grand rendez-vous de l’année !

Venez fêter avec nous l’arrivée du Beaujolais Nouveau dans une ambiance conviviale et festive.

En soirée, un groupe génial viendra mettre l’ambiance façon Beaujolais musique, rires et bonne franquette ! … Les Music’All !

La Cave du Coin vous fera découvrir ses trois Beaujolais de récoltants, de véritables petites merveilles chaque année ! Disponible au verre, à la bouteille ou au carton toute la journée selon stock disponible !

Et pour régaler vos papilles plateaux de charcuterie à la Cave du Coin, fromages à la Fromagerie Martineau, plateaux de fruits de mer à la Marée du Couarail, pizza au restaurant La Fiesta et pâtisseries et traiteur salé à la Maison Schmitt.

En cas de pluie, rendez-vous au cloître de l’église St-Gengoult ! Venez nombreux, c’est la plus belle soirée de l’année au Quartier Gourmand !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.Adultes

0 .

Quartier Gourmand Place du Couarail Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 03 21 07

English :

The big event of the year!

Join us to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau in a friendly, festive atmosphere.

In the evening, a brilliant group will be on hand to set the mood for Beaujolais-style music, laughter and good fellowship!… Les Music’All!

La Cave du Coin will introduce you to its three harvesters’ Beaujolais wines, real little gems every year! Available by the glass, bottle or case all day long, subject to stock availability!

And to tantalize your taste buds: charcuterie platters at Cave du Coin, cheeses at Fromagerie Martineau, seafood platters at Marée du Couarail, pizza at La Fiesta restaurant and pastries and savoury catering at Maison Schmitt.

In case of rain, meet in the cloister of St-Gengoult church! Come one, come all, it’s the best evening of the year at Quartier Gourmand!

Alcohol abuse is dangerous to your health. Drink in moderation.

German :

Das große Ereignis des Jahres!

Feiern Sie mit uns die Ankunft des Beaujolais Nouveau in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre.

Am Abend wird eine geniale Gruppe für Stimmung im Beaujolais-Stil sorgen: Musik, Lachen und gute Laune! … Die Music’All!

Die Cave du Coin wird Ihnen ihre drei Beaujolais-Ernteweine vorstellen, die jedes Jahr wahre kleine Wunderwerke sind! Erhältlich im Glas, in der Flasche oder im Karton den ganzen Tag über, je nach Lagerbestand!

Und um Ihren Gaumen zu verwöhnen: Wurstplatten in der Cave du Coin, Käse in der Fromagerie Martineau, Meeresfrüchteplatten in der Marée du Couarail, Pizza im Restaurant La Fiesta und Patisserie und herzhaftes Feinkostgeschäft im Maison Schmitt.

Bei Regenwetter treffen Sie sich im Kreuzgang der Kirche St-Gengoult! Kommen Sie zahlreich, es ist der schönste Abend des Jahres im Quartier Gourmand!

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen genießen.

Italiano :

Il grande evento dell’anno!

Unitevi a noi per celebrare l’arrivo del Beaujolais Nouveau in un’atmosfera amichevole e festosa.

In serata, un brillante gruppo sarà a disposizione per creare l’atmosfera del Beaujolais: musica, risate e buona compagnia! Les Music’All!

La Cave du Coin sarà lieta di presentarvi i suoi tre vini da vendemmia del Beaujolais, che ogni anno sono delle vere e proprie piccole meraviglie! Disponibili al bicchiere, in bottiglia o in cassa per tutto il giorno, fino ad esaurimento scorte!

E per stuzzicare il vostro palato: taglieri di salumi alla Cave du Coin, formaggi alla Fromagerie Martineau, taglieri di frutti di mare alla Marée du Couarail, pizza al ristorante La Fiesta e dolci e specialità salate alla Maison Schmitt.

In caso di pioggia, ci incontreremo nel chiostro della chiesa di St-Gengoult! Venite tutti, è la serata più bella dell’anno al Quartier Gourmand!

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Bevete con moderazione.

Espanol :

El gran acontecimiento del año

Únase a nosotros para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau en un ambiente amistoso y festivo.

Por la noche, un grupo brillante se encargará de ambientar el Beaujolais: ¡música, risas y buena camaradería! ¡Les Music’All!

La Cave du Coin estará encantada de presentarle sus tres vinos de cosecha de Beaujolais, ¡que cada año son auténticas pequeñas maravillas! Disponibles por copas, botellas o cajas durante todo el día, hasta fin de existencias

Y para deleitar su paladar: tablas de embutidos en la Cave du Coin, quesos en la Fromagerie Martineau, tablas de mariscos en la Marée du Couarail, pizza en el restaurante La Fiesta y pastelería y charcutería salada en la Maison Schmitt.

En caso de lluvia, nos reuniremos en el claustro de la iglesia de St-Gengoult Vengan todos, es la mejor velada del año en el Quartier Gourmand

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau concert Music’All Toul a été mis à jour le 2025-11-14 par MT TERRES TOULOISES