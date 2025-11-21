Soirée beaujolais nouveau Salle des Fêtes Cornimont

Soirée beaujolais nouveau

Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Le Beaujolais Nouveau arrive ! Au profit du Téléthon, le Club de l’Amitié de Cornimont vous invite à la Salle des Fêtes de Cornimont pour déguster le Beaujolais Nouveau 2025, accompagné d’une véritable assiette campagnarde ! Réservation obligatoire avant le 14 novembre 2025.Adultes

10 .

Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 12 84

English :

Beaujolais Nouveau is here! In aid of the Telethon, the Club de l’Amitié de Cornimont invites you to the Salle des Fêtes de Cornimont to taste Beaujolais Nouveau 2025, accompanied by a real country-style plate! Reservations required by November 14, 2025.

German :

Der Beaujolais Nouveau kommt! Zu Gunsten des Telethon lädt Sie der Freundschaftsclub von Cornimont in den Festsaal von Cornimont ein, um den Beaujolais Nouveau 2025 zusammen mit einem echten Landteller zu verkosten! Reservierung vor dem 14. November 2025 erforderlich.

Italiano :

È arrivato il Beaujolais Nouveau! A favore di Telethon, il Club de l’Amitié di Cornimont vi invita alla Salle des Fêtes di Cornimont per degustare il Beaujolais Nouveau 2025, accompagnato da un vero piatto di campagna! Prenotazione obbligatoria entro il 14 novembre 2025.

Espanol :

¡Ya está aquí el Beaujolais Nouveau! A beneficio del Teletón, el Club de la Amistad de Cornimont le invita a la Sala de Fiestas de Cornimont para degustar el Beaujolais Nouveau 2025, ¡acompañado de un auténtico plato campestre! Reserva obligatoria antes del 14 de noviembre de 2025.

