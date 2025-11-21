Soirée Beaujolais Nouveau de l’Harmonie Municipale de Champagney Champagney
Salle des Fêtes Champagney Haute-Saône
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2025-11-21 20:00:00
L’Harmonie Municipale de Champagney organise une Soirée Beaujolais Nouveau. Vendredi 21 novembre à partir de 20h à la salle des fêtes.
Animations musicales et assiettes campagnarde.
Réservez avant le 13 novembre au 06 83 41 72 64. .
Salle des Fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 41 72 64
