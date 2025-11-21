Soirée Beaujolais Nouveau de l’Harmonie Municipale de Champagney Champagney

Soirée Beaujolais Nouveau de l’Harmonie Municipale de Champagney

Salle des Fêtes Champagney Haute-Saône

2025-11-21 20:00:00

L’Harmonie Municipale de Champagney organise une Soirée Beaujolais Nouveau. Vendredi 21 novembre à partir de 20h à la salle des fêtes.

Animations musicales et assiettes campagnarde.

Réservez avant le 13 novembre au 06 83 41 72 64. .

Salle des Fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 41 72 64

