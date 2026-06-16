Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes Desnes

Informations pratiques

Desnes

Soirée Beaujolais Nouveau

Salle des fêtes Place de la Mairie Desnes Jura

Tarif : 2 – 2 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21 23:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Soirée conviviale autour du beaujolais nouveau. .

Salle des fêtes Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 65 27 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Beaujolais Nouveau

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Desnes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme JurAbsolu