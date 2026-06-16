AGENDA · Desnes
Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes Desnes
samedi 21 novembre 2026 · Salle des fêtes · Desnes
Informations pratiques
Desnes
Soirée Beaujolais Nouveau
Salle des fêtes Place de la Mairie Desnes Jura
Tarif : 2 – 2 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21 23:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Soirée conviviale autour du beaujolais nouveau. .
Salle des fêtes Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 65 27 35
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English : Soirée Beaujolais Nouveau
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Desnes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme JurAbsolu