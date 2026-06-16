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AGENDA · Desnes

Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes Desnes

samedi 21 novembre 2026 · Salle des fêtes · Desnes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de la Mairie
Ville
39140 Desnes
Département
Jura
Tarif
2 2 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Desnes

Soirée Beaujolais Nouveau

Salle des fêtes Place de la Mairie Desnes Jura

Tarif : 2 – 2 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21 23:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Soirée conviviale autour du beaujolais nouveau.   .

Salle des fêtes Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 65 27 35 

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English : Soirée Beaujolais Nouveau

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Desnes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme JurAbsolu