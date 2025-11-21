Soirée Beaujolais Nouveau Errevet
Salle des Fêtes Errevet Haute-Saône
Tarif : 15 EUR
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
L’ASPPEC de Clairegoutte propose une Soirée Beaujolais Nouveau avec Jazz’Ouille en concert. Vendredi 21 novembre à 19h.
Menu à 15€ sans boisson plateau de charcuterie, comté, feuilleté aux pommes.
Info et réservation obligatoire au 06 75 28 67 92 .
Salle des Fêtes Errevet 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté asppec.clairegoutte@gmail.com
