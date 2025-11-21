Soirée Beaujolais Nouveau Errevet

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’ASPPEC de Clairegoutte propose une Soirée Beaujolais Nouveau avec Jazz’Ouille en concert. Vendredi 21 novembre à 19h.
Menu à 15€ sans boisson plateau de charcuterie, comté, feuilleté aux pommes.
Info et réservation obligatoire au 06 75 28 67 92   .

Salle des Fêtes Errevet 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   asppec.clairegoutte@gmail.com

