Soirée Beaujolais Nouveau Ervauville
Soirée Beaujolais Nouveau Ervauville jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Ervauville Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau avec l’association Fer Loisirs d’Ervauville ! Ambiance conviviale et musicale garanties !
Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau avec l’association Fer Loisirs d’Ervauville ! Ambiance conviviale et musicale garanties ! .
Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 20 35
English :
Come and celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau with the Fer Loisirs d?Ervauville association! A friendly, musical atmosphere guaranteed!
German :
Feiern Sie mit dem Verein Fer Loisirs d’Ervauville die Ankunft des Beaujolais Nouveau! Gesellige und musikalische Stimmung garantiert!
Italiano :
Venite a festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveau con l’associazione Fer Loisirs d’Ervauville! Un’atmosfera amichevole e musicale garantita!
Espanol :
Venga a celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau con la asociación Fer Loisirs d’Ervauville Ambiente agradable y musical garantizado
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Ervauville a été mis à jour le 2025-11-06 par OT 3CBO