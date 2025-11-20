Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau Ervauville

Soirée Beaujolais Nouveau

Soirée Beaujolais Nouveau Ervauville jeudi 20 novembre 2025.

Soirée Beaujolais Nouveau

Ervauville Loiret

Début : 2025-11-20 19:30:00
2025-11-20

Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau avec l’association Fer Loisirs d’Ervauville ! Ambiance conviviale et musicale garanties !
Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 20 35 

English :

Come and celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau with the Fer Loisirs d?Ervauville association! A friendly, musical atmosphere guaranteed!

German :

Feiern Sie mit dem Verein Fer Loisirs d’Ervauville die Ankunft des Beaujolais Nouveau! Gesellige und musikalische Stimmung garantiert!

Italiano :

Venite a festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveau con l’associazione Fer Loisirs d’Ervauville! Un’atmosfera amichevole e musicale garantita!

Espanol :

Venga a celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau con la asociación Fer Loisirs d’Ervauville Ambiente agradable y musical garantizado

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Ervauville a été mis à jour le 2025-11-06 par OT 3CBO