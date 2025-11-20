Soirée Beaujolais nouveau et Karaoké My Beers

Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-11-20 19:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

On débouche les bouteilles ET les cordes vocales !

28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

Uncorking bottles AND vocal cords!

German :

Wir entkorken die Flaschen UND die Stimmbänder!

Italiano :

Stiamo stappando bottiglie e corde vocali!

Espanol :

¡Estamos descorchando botellas Y cuerdas vocales!

