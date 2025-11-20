Soirée Beaujolais nouveau et Karaoké My Beers Mours-Saint-Eusèbe
Soirée Beaujolais nouveau et Karaoké My Beers Mours-Saint-Eusèbe jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais nouveau et Karaoké My Beers
28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
On débouche les bouteilles ET les cordes vocales !
28 avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
English :
Uncorking bottles AND vocal cords!
German :
Wir entkorken die Flaschen UND die Stimmbänder!
Italiano :
Stiamo stappando bottiglie e corde vocali!
Espanol :
¡Estamos descorchando botellas Y cuerdas vocales!
