Soirée Beaujolais Nouveau et Théatre Salle des fêtes Marsal

Soirée Beaujolais Nouveau et Théatre Salle des fêtes Marsal vendredi 21 novembre 2025.

Salle des fêtes Grand Rue Marsal Moselle

20
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:30:00
Mais…mais
Que se passe-t-il à Marsal ?
Le Beaujolais Nouveau fait son théâtre

Alors à vos réservations, places limitées.Tout public
Salle des fêtes Grand Rue Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 6 32 21 20 48 

English :

But?but
What’s happening in Marsal?
Beaujolais Nouveau at the theater

So book now, places are limited.

German :

Aber?aber
Was ist in Marsal los?
Der Beaujolais Nouveau macht sein Theater

Also ran an die Reservierungen, die Plätze sind begrenzt.

Italiano :

Ma?
Cosa succede a Marsal?
Beaujolais Nouveau a teatro

Prenotate subito, i posti sono limitati.

Espanol :

Pero..
¿Qué pasa en Marsal?
Beaujolais Nouveau en el teatro

Reserve ya, las plazas son limitadas.

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau et Théatre Marsal a été mis à jour le 2025-11-04 par OT DU PAYS SAULNOIS