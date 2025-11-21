Soirée Beaujolais Nouveau et Théatre Salle des fêtes Marsal

Soirée Beaujolais Nouveau et Théatre

Salle des fêtes Grand Rue Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Mais…mais

Que se passe-t-il à Marsal ?

Le Beaujolais Nouveau fait son théâtre

Alors à vos réservations, places limitées.Tout public

Salle des fêtes Grand Rue Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 6 32 21 20 48

English :

But?but

What’s happening in Marsal?

Beaujolais Nouveau at the theater

So book now, places are limited.

German :

Aber?aber

Was ist in Marsal los?

Der Beaujolais Nouveau macht sein Theater

Also ran an die Reservierungen, die Plätze sind begrenzt.

Italiano :

Ma?

Cosa succede a Marsal?

Beaujolais Nouveau a teatro

Prenotate subito, i posti sono limitati.

Espanol :

Pero..

¿Qué pasa en Marsal?

Beaujolais Nouveau en el teatro

Reserve ya, las plazas son limitadas.

