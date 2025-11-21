Soirée Beaujolais Nouveau et Théatre Salle des fêtes Marsal
Soirée Beaujolais Nouveau et Théatre Salle des fêtes Marsal vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau et Théatre
Salle des fêtes Grand Rue Marsal Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:30:00
Mais…mais
Que se passe-t-il à Marsal ?
Le Beaujolais Nouveau fait son théâtre
Alors à vos réservations, places limitées.Tout public
Salle des fêtes Grand Rue Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 6 32 21 20 48
English :
But?but
What’s happening in Marsal?
Beaujolais Nouveau at the theater
So book now, places are limited.
German :
Aber?aber
Was ist in Marsal los?
Der Beaujolais Nouveau macht sein Theater
Also ran an die Reservierungen, die Plätze sind begrenzt.
Italiano :
Ma?
Cosa succede a Marsal?
Beaujolais Nouveau a teatro
Prenotate subito, i posti sono limitati.
Espanol :
Pero..
¿Qué pasa en Marsal?
Beaujolais Nouveau en el teatro
Reserve ya, las plazas son limitadas.
