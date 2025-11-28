Soirée Beaujolais nouveau

Foisches Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Une soirée conviviale… nous vous y accueillerons avec grand plaisir ! Assiette de charcuterie, fromage et pain. 8€/personne. Beaujolais en vente au verre ou à la bouteille. Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Foisches, sur inscription. Inscription avec règlement obligatoire avant le 24 novembre à déposer dans la boîte aux lettres d’Élise Adam ou Marc Warsee. (Possibilité d’inscription avec paiement par virement bancaire). Renseignements au 06 15 06 20 58

.

Foisches 08600 Ardennes Grand Est +33 6 15 06 20 58

English :

A convivial evening… we look forward to welcoming you! Platter of cold meats, cheese and bread. 8?/personne. Beaujolais available by the glass or bottle. Evening organized by the Comité des Fêtes de Foisches. Registration with compulsory payment by November 24, to be deposited in the mailbox of Élise Adam or Marc Warsee (registration with payment by bank transfer possible). Information on 06 15 06 20 58

German :

Ein geselliger Abend … wir würden uns freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen! Teller mit Wurst, Käse und Brot. 8?/Person. Beaujolais zum Verkauf im Glas oder in der Flasche. Der Abend wird vom Comité des Fêtes de Foisches organisiert, Anmeldung erforderlich. Anmeldung mit obligatorischer Zahlung bis zum 24. November, die in den Briefkasten von Élise Adam oder Marc Warsee zu werfen ist (Möglichkeit der Anmeldung mit Zahlung per Banküberweisung). Informationen unter 06 15 06 20 58

Italiano :

Una serata conviviale… vi aspettiamo! Piatto di salumi, formaggio e pane. 8 a persona. Beaujolais al bicchiere o in bottiglia. Serata organizzata dal Comité des Fêtes de Foisches, iscrizione obbligatoria. Iscrizione con pagamento obbligatorio entro il 24 novembre, da depositare nella cassetta postale di Élise Adam o Marc Warsee (è possibile l’iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario). Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 15 06 20 58

Espanol :

Una velada de convivencia… ¡le esperamos! Plato de embutidos, queso y pan. 8 por persona. Beaujolais por copa o botella. Velada organizada por el Comité des Fêtes de Foisches, inscripción obligatoria. Inscripción con pago obligatorio antes del 24 de noviembre, a depositar en el buzón de Élise Adam o Marc Warsee (inscripción con pago por transferencia bancaria posible). Para más información, llame al 06 15 06 20 58

L’événement Soirée Beaujolais nouveau Foisches a été mis à jour le 2025-10-03 par Ardennes Tourisme