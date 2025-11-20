Soirée Beaujolais Nouveau

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Soirée Soirée Beaujolais Nouveau avec Loka’ Events ce jeudi au Bistrot du Tendos

Fête, vin et bonne humeur ! Dès 19h, venez déguster le Beaujolais Nouveau 2025.

A partir de 21h, Loka Events enflamme la piste de danse.

Le samedi, le Bistrot du Tendos est souvent complet, pensez à réserver auparavant.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 lebistrotdutendos@gmail.com

English : Soirée Beaujolais Nouveau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin