Soirée Beaujolais Nouveau Fontaine-le-Bourg
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Début : 2025-11-20 19:00:00
2025-11-20
Soirée Soirée Beaujolais Nouveau avec Loka’ Events ce jeudi au Bistrot du Tendos
Fête, vin et bonne humeur ! Dès 19h, venez déguster le Beaujolais Nouveau 2025.
A partir de 21h, Loka Events enflamme la piste de danse.
Le samedi, le Bistrot du Tendos est souvent complet, pensez à réserver auparavant.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 lebistrotdutendos@gmail.com
