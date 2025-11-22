Soirée Beaujolais Nouveau Salle Jean Stosse Gézoncourt
Soirée Beaujolais Nouveau Salle Jean Stosse Gézoncourt samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Salle Jean Stosse 8 rue de la Petite Suisse Gézoncourt Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:30:00
Venez fêter le Beaujolais Nouveau le samedi 22 novembre à partir de 19h30 à la Salle Jean Stosse à Gézoncourt !
Au programme repas, dégustation, soirée dansante
La MJC Ratias de Paoués n’attend plus que vous !
Inscription et règlement obligatoire avant le 16 novembreTout public
Salle Jean Stosse 8 rue de la Petite Suisse Gézoncourt 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 83 25 71 74 ratiasdepaoues@free.fr
English :
Come and celebrate Beaujolais Nouveau on Saturday November 22nd from 7.30pm at the Salle Jean Stosse in Gézoncourt!
On the program: meal, tasting and dancing
The MJC Ratias de Paoués is waiting for you!
Registration and payment required by November 16
German :
Feiern Sie den Beaujolais Nouveau am Samstag, den 22. November ab 19:30 Uhr in der Salle Jean Stosse in Gézoncourt!
Auf dem Programm: Essen, Verkostung, Tanzabend
Der MJC Ratias de Paoués wartet nur noch auf Sie!
Anmeldung und Zahlung vor dem 16. November erforderlich
Italiano :
Venite a festeggiare il Beaujolais Nouveau sabato 22 novembre dalle 19.30 alla Salle Jean Stosse di Gézoncourt!
Il programma prevede un pasto, una degustazione e un ballo
Il MJC Ratias de Paoués vi aspetta!
Iscrizione e pagamento richiesti entro il 16 novembre
Espanol :
Venga a celebrar el Beaujolais Nouveau el sábado 22 de noviembre a partir de las 19.30 horas en la Sala Jean Stosse de Gézoncourt
El programa incluye comida, degustación y baile
¡El MJC Ratias de Paoués le espera!
Inscripción y pago necesarios antes del 16 de noviembre
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Gézoncourt a été mis à jour le 2025-10-24 par OT PONT A MOUSSON