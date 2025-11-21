Soirée Beaujolais Nouveau Bistro’Théâtre Givrauval
Soirée Beaujolais Nouveau Bistro’Théâtre Givrauval vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval Meuse
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le Bistro’Théâtre fête l’arrivée du BEAUJOLAIS NOUVEAU !
Au programme assiette de charcuterie, fromages, dessert, café (hors boisson).
Avec The Oldies Pop-Rock, Funk..
Réservation et règlement obligatoires avant le 14/11 nombre de places limité.Tout public
Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 45 60 21 03 bistro.theatre.givrauval@gmail.com
English :
Bistro’Théâtre celebrates the arrival of BEAUJOLAIS NOUVEAU!
On the program: charcuterie, cheese, dessert, coffee (excluding drinks).
With The Oldies Pop-Rock, Funk…
Reservations and payment required by 14/11 number of places limited.
German :
Das Bistro’Théâtre feiert die Ankunft des BEAUJOLAIS NOUVEAU!
Auf dem Programm stehen: Aufschnittplatte, Käse, Dessert, Kaffee (ohne Getränke).
Mit The Oldies Pop-Rock, Funk…
Reservierung und Zahlung vor dem 14.11. erforderlich begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
Il Bistro’Théâtre festeggia l’arrivo del NUOVO BEAUJOLAIS!
Nel menu: salumi, formaggi, dessert, caffè (bevande escluse).
Con gli Oldies Pop-Rock, Funk…
Prenotazione e pagamento obbligatori entro il 14/11 numero di posti limitato.
Espanol :
¡El Bistro’Théâtre celebra la llegada del NUEVO BEAUJOLAIS!
En el menú: charcutería, queso, postre, café (bebidas no incluidas).
Con The Oldies Pop-Rock, Funk…
Reserva y pago obligatorios antes del 14/11 plazas limitadas.
