Soirée Beaujolais Nouveau Bistro’Théâtre Givrauval

Soirée Beaujolais Nouveau

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval Meuse

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le Bistro’Théâtre fête l’arrivée du BEAUJOLAIS NOUVEAU !

Au programme assiette de charcuterie, fromages, dessert, café (hors boisson).

Avec The Oldies Pop-Rock, Funk..

Réservation et règlement obligatoires avant le 14/11 nombre de places limité.Tout public

20 .

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 45 60 21 03 bistro.theatre.givrauval@gmail.com

English :

Bistro’Théâtre celebrates the arrival of BEAUJOLAIS NOUVEAU!

On the program: charcuterie, cheese, dessert, coffee (excluding drinks).

With The Oldies Pop-Rock, Funk…

Reservations and payment required by 14/11 number of places limited.

German :

Das Bistro’Théâtre feiert die Ankunft des BEAUJOLAIS NOUVEAU!

Auf dem Programm stehen: Aufschnittplatte, Käse, Dessert, Kaffee (ohne Getränke).

Mit The Oldies Pop-Rock, Funk…

Reservierung und Zahlung vor dem 14.11. erforderlich begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Il Bistro’Théâtre festeggia l’arrivo del NUOVO BEAUJOLAIS!

Nel menu: salumi, formaggi, dessert, caffè (bevande escluse).

Con gli Oldies Pop-Rock, Funk…

Prenotazione e pagamento obbligatori entro il 14/11 numero di posti limitato.

Espanol :

¡El Bistro’Théâtre celebra la llegada del NUEVO BEAUJOLAIS!

En el menú: charcutería, queso, postre, café (bebidas no incluidas).

Con The Oldies Pop-Rock, Funk…

Reserva y pago obligatorios antes del 14/11 plazas limitadas.

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Givrauval a été mis à jour le 2025-10-24 par OT SUD MEUSE