AGENDA · Hattstatt
Soirée Beaujolais nouveau Hattstatt
jeudi 19 novembre 2026 · Hattstatt
Informations pratiques
Hattstatt
Soirée Beaujolais nouveau
Hattstatt Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-19
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
.
Hattstatt 68420 Haut-Rhin Grand Est foot.hattstatt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Beaujolais nouveau Hattstatt a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Hattstatt (Haut-Rhin)
- La tournée des histoires Hattstatt 20 août 2026