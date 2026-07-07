UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hattstatt

Soirée Beaujolais nouveau Hattstatt

jeudi 19 novembre 2026 · Hattstatt

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Ville
68420 Hattstatt
Département
Haut-Rhin
Tarif

Hattstatt

Soirée Beaujolais nouveau

Hattstatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-19
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

  .

Hattstatt 68420 Haut-Rhin Grand Est   foot.hattstatt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Beaujolais nouveau Hattstatt a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

À voir aussi à Hattstatt (Haut-Rhin)