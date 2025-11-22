Soirée Beaujolais Nouveau rue de la forêt Henriville

Soirée Beaujolais Nouveau

rue de la forêt Foyer de Henriville Henriville Moselle

Tarif : 30 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:59:00

Date(s) :

2025-11-22

Henri’Mouv, soutenu par les associations du village, vous propose une soirée beaujolais nouveau. Au repas (hors boissons) buffet campagnard, dessert et café. Un apéritif est offert. Animation assurée par DJ GILOU. Sur inscription jusqu’au 7 novembre 2025.Tout public

rue de la forêt Foyer de Henriville Henriville 57450 Moselle Grand Est +33 6 14 91 31 12 henrimouv@gmail.com

English :

Henri’Mouv, supported by the village associations, invites you to an evening of Beaujolais Nouveau. Meal (drinks not included): country-style buffet, dessert and coffee. A complimentary aperitif. Entertainment provided by DJ GILOU. Registration required by November 7, 2025.

German :

Henri’Mouv, unterstützt von den Vereinen des Dorfes, bietet Ihnen einen Abend mit dem neuen Beaujolais an. Zum Essen (ohne Getränke): ländliches Buffet, Dessert und Kaffee. Ein Aperitif wird angeboten. Für die Unterhaltung sorgt DJ GILOU. Auf Anmeldung bis zum 7. November 2025.

Italiano :

Henri’Mouv, con il sostegno delle associazioni del villaggio, organizza una serata dedicata al Beaujolais Nouveau. Pasto (bevande escluse): buffet rustico, dessert e caffè. Viene offerto un aperitivo. L’intrattenimento è affidato al DJ GILOU. Iscrizione obbligatoria entro il 7 novembre 2025.

Espanol :

Henri’Mouv, con el apoyo de las asociaciones del pueblo, organiza una velada Beaujolais Nouveau. La comida (bebidas no incluidas) incluye un bufé campestre, postre y café. Se ofrecerá un aperitivo. El DJ GILOU amenizará la velada. Es necesario inscribirse antes del 7 de noviembre de 2025.

L'événement Soirée Beaujolais Nouveau Henriville a été mis à jour le 2025-11-04