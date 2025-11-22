Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau karaoké Gamaches-en-Vexin

Salle des fêtes Gamaches-en-Vexin Eure

Début : 2025-11-22 19:30:00
2025-11-22

Au menu
– 1 kir
– Fricassée de bœuf
– Fromage salade
– Crumble aux pommes

Animation karaoké. Ambiance festive et conviviale dans la pure tradition du Beaujolais.   .

Salle des fêtes Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 10 12 02 93  cdf.gamachesenvexin@gmail.com

