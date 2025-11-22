Soirée Beaujolais Nouveau karaoké

Salle des fêtes Gamaches-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Au menu

– 1 kir

– Fricassée de bœuf

– Fromage salade

– Crumble aux pommes

Animation karaoké. Ambiance festive et conviviale dans la pure tradition du Beaujolais. .

Salle des fêtes Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 10 12 02 93 cdf.gamachesenvexin@gmail.com

English : Soirée Beaujolais Nouveau karaoké

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau karaoké Gamaches-en-Vexin a été mis à jour le 2025-11-18 par Vexin Normand Tourisme