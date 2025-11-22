Soirée Beaujolais Nouveau karaoké Gamaches-en-Vexin
Soirée Beaujolais Nouveau karaoké Gamaches-en-Vexin samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau karaoké
Salle des fêtes Gamaches-en-Vexin Eure
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Au menu
– 1 kir
– Fricassée de bœuf
– Fromage salade
– Crumble aux pommes
Animation karaoké. Ambiance festive et conviviale dans la pure tradition du Beaujolais. .
Salle des fêtes Gamaches-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 10 12 02 93 cdf.gamachesenvexin@gmail.com
