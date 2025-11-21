Soirée Beaujolais Nouveau Salle Paul Eluard La Ciotat

Soirée Beaujolais Nouveau

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le comité des fêtes de La Ciotat vous invite à participer à cette soirée festive organisée à l’occasion du Beaujolais Nouveau.Adultes

Un repas dansant sera animé par l’orchestre Recto Verso dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au menu apéritif, charcuteries et fromages, tarte aux pommes, 1 bouteille de beaujolais pour 3 personnes, café. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 97 96 80 comitedesfetesdelaciotat@gmail.com

English :

The La Ciotat festivities committee invites you to join in this festive evening to celebrate Beaujolais Nouveau.

German :

Das Festkomitee von La Ciotat lädt Sie ein, an diesem festlichen Abend teilzunehmen, der anlässlich des Beaujolais Nouveau veranstaltet wird.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di La Ciotat vi invita a partecipare a questa serata di festa per celebrare il Beaujolais Nouveau.

Espanol :

La comisión de fiestas de La Ciotat le invita a participar en esta velada festiva para celebrar el Beaujolais Nouveau.

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau La Ciotat a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de La Ciotat