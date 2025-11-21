Soirée Beaujolais Nouveau Salle Jean Barbier Ligny-en-Barrois

Soirée Beaujolais Nouveau

Rejoignez-nous pour une soirée festive et mémorable à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau !

Venez déguster les meilleurs vins accompagnés de charcuteries, fromages…et pour rendre la soirée encore plus spéciale un DJ vous fera danser toute la nuit !

C’est l’occasion parfaite pour passer une soirée en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et festive.

Venez nombreux pour trinquer, danser, et partager un bon moment.

Attention, places limitées, réservations obligatoires avant le 14/11. Accès PMR.Tout public

Salle Jean Barbier 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 12 83 60 03 lesfestifs55@gmail.com

English :

Join us for a festive and memorable evening to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau!

Come and taste the finest wines accompanied by charcuterie, cheeses…and to make the evening even more special, a DJ will keep you dancing all night long!

It’s the perfect opportunity to spend an evening with family and friends, in a friendly and festive atmosphere.

Come one, come all to toast, dance and share a good time.

Places are limited, so book before 14/11. PMR access.

German :

Begleiten Sie uns zu einem festlichen und unvergesslichen Abend anlässlich der Ankunft des Beaujolais Nouveau!

Probieren Sie die besten Weine zusammen mit Wurstwaren, Käse… und um den Abend noch besonderer zu machen, wird ein DJ die ganze Nacht für Sie tanzen!

Dies ist die perfekte Gelegenheit, um einen Abend mit der Familie oder mit Freunden in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre zu verbringen.

Kommen Sie zahlreich, um anzustoßen, zu tanzen und einen schönen Moment zu teilen.

Achtung, begrenzte Plätze, Reservierungen vor dem 14.11. erforderlich. Zugang für Behinderte.

Italiano :

Unitevi a noi in una serata festosa e memorabile per celebrare l’arrivo del Beaujolais Nouveau!

Venite a degustare i migliori vini accompagnati da salumi, formaggi… e per rendere la serata ancora più speciale un DJ vi farà ballare tutta la notte!

È l’occasione perfetta per trascorrere una serata con la famiglia e gli amici in un’atmosfera amichevole e festosa.

Venite tutti per brindare, ballare e divertirvi.

I posti sono limitati, quindi le prenotazioni devono essere effettuate entro il 14/11. Accesso PRM.

Espanol :

Acompáñenos en una velada festiva y memorable para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau

Venga a degustar los mejores vinos acompañados de embutidos, quesos… ¡y para que la velada sea aún más especial, un DJ le mantendrá bailando toda la noche!

Es la ocasión perfecta para pasar una velada con la familia y los amigos en un ambiente agradable y festivo.

Venga uno, vengan todos a brindar, bailar y compartir un buen rato.

Las plazas son limitadas, por lo que las reservas deben realizarse antes del 14/11. Acceso PMR.

