Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau Magny-Danigon

Soirée Beaujolais Nouveau Magny-Danigon samedi 22 novembre 2025.

Soirée Beaujolais Nouveau

Salle des fêtes Magny-Danigon Haute-Saône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Le beaujolais nouveau est de retour à Magny-Danigon !   .

Salle des fêtes Magny-Danigon 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 43 29 17 

English : Soirée Beaujolais Nouveau

German : Soirée Beaujolais Nouveau

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Magny-Danigon a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE